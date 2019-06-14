المتهم بتنفيذ اعتداء مسجدي كرايستشيرش يدفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه

دفع الاسترالي برينتون تارانت المتهم بقتل 51 مصليا مسلما في هجوم مسلح شنه في مارس/آذار الماضي على مسجدين بنيوزيلندا ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة في كرايستشيرش اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران.

وبقي برينتون تارانت الذي ظهر عبر الفيديو صامتا لدى مثوله أمام المحكمة. وقدم طلبه من خلال المحامين. وقال شاين تيت المحامي الموكل لاتباع قضيته، إن "موكلي يدفع ببراءته من كل التهم".

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر، إن المحاكمة ستبدأ في الرابع من مايو /أيار العام المقبل.

وتم حبس تارانت حتى 16 أغسطس/ آب عندما تعقد جلسة أخرى. وحضر حوالى 80 ناجيا من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع.

وخلصت لجنة الأطباء النفسانيين التي قامت بمراقبة وضعه النفسي والعقلي وأخضعته لتقييم نفسي في السجن، أن تارانت يتمتع بالأهلية العقلية التي تسمح له بالخضوع للمحاكمة.

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