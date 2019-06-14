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بلجيكا

الوزير الإماراتي زكي نسيبة لـ"يورونيوز" عن استراتيجية بلاده بشأن التسامح والتعايش

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بقلم:  Hassan Refaei 
زكي نسيبة وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة
زكي نسيبة وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة
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يرى وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة زكي نسيبة أن هناك عديداً من الأسباب تقف وراء التطرف والتعصب ونبذ الآخر، وفي مقدمة تلك الأسباب ما يتعلق منها بالبعد الثقافي من غير أن يقلل من شأن البعدين السياسي والاجتماعي، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة "خلق وظائف للشباب ونشر العدالة الإجتماعية".

واعتبر الوزير نسيبة أن الحوار وسياسة الانفتاح هما السبيل لحل المشكلات والأزمات التي تتهدد العالم وفي مقدمها الإرهاب والتعصب ونبذ الآخر، كما تحدث نسيبة عن العلاقة بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي في سياق العمل من أجل توطيد دعائم الأمن والسلم داخل المجتمعات وبين الدول.

لقاء "يورونيوز" مع الوزير نسيبة جاء على هامش منتدى "التسامح والتعايش" الذي نظّمه معهد البوصلة للدراسات يوم أمس الخميس بمقرّه في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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