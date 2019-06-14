لا شب شب ولا فليب فلوب... مدينة أمريكية تصدر قرارا يمنع انتعالهما فما السبب؟

قام مسؤولو بلدة غرينويش في ولاية كونيتيكت الأمريكية بإصدار قرار يمنع العمال من انتعال الشب شب )أو الفليب فلوب بالانجليزية)، وهو ما كان مسموحا به من قبل في عدد من المؤسسات خلال فصل الصيف، لكن ليس بعد الآن.

فقد قالت مديرة الموارد البشرية، ماري بيبي لصحيفة محلية "غرين ويش تايم" إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو حزيران الجاري لم يتم تنفيذه استجابة لحادث معين، ولكن لتوفير ظروف أكثر أمانًا خلال العمل وتجنب الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات وما ينتج عنها من غياب للعمال والتعويضات المترتبة عنها.

وقالت ميغان داماتو، مديرة إدارة المخاطر في المدينة، إن الشب شب أوالفليب فلوب يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على مرتديها.

وأضافت بيبي أن عددا من العمال يدعمون هذا القرار ولم تتلق لحد الساعة أي شكوى رسمية ممن يعارض الأمر.

واستثنى هذا القرار رجال الإنقاذ العاملين في المخيمات التي تقيمها المدينة، ومدربي السباحة، الذين يمكنهم ارتداء شباشب مغلقة من الخلف لحماية الجزء الخلفي من القدم والكاحل.

تطالعون ايضا على يورونيوز:

ممثلة تقود حملة ضد انتعال النساء للكعب العالي خلال العمل في اليابان

راموس يفرض شروطا غريبة على المدعوين لحفل زفافه.. فما هي؟

فيديو: فتاة عمرها 19 عاما تشارك في بناء أول قمر اصطناعي في قرغيزستان

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: