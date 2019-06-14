شاهد: ساحل كراتشي الباكستانية يترقب الإعصار فايو

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الباكستانية صيادي الأسماك اليوم، الخميس، صيادي الأسماك من ممارسة أعمالهم في بحر العرب هذا الأسبوع، خوفاً من تشكيل الإعصار فايو الذي يعصف بالهند، كوارث جوية في مقاطعة كراتشي (التي تتضمن المدينة). وقال مسؤولون باكستانيون إن الإعصار لم يلحق أضراراً كبيرة بميناء المدينة، إلا أنهم حذروا من أن الحالة الجوية يمكن أن تؤدي إلى عواصف ماطرة ورملية في جميع أنحاء منطقة السند الجنوبية. ودعت مصلحة الأرصاد الجوية السلطات الباكستانية إلى التأهب يوم السبت المقبل، رغم أن فايو لا يزال بعيد نسبياً عن الساحل الباكستاني. وبدا في الساعات الأخيرة أن الإعصار العنيف يتوجه من إقليم غوجارات الهندي نحو شمال شرق باكستان.