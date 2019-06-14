شاهد: انهيار جسر جنوب الصين وسقوط سيارتين في النهر

أظهرت لقطات مصورة بثتها شبكة التلفزة الصينية الحكومية CCTV انهيار جسر في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية.

ولم تعلن رسمياً أي حصيلة للضحايا، ما أعلن عنه هو إنقاذ رجل من قبل حارس أمن كان قريباً من موقع الحادث، كما تبحث السلطات عن ناجين آخرين.

وسقطت سيارتان في النهر جراء الانهيار الذي ما زال سببه قيد التحقيق والدراسة.

ومن غير المعروف إن كان لهذه الحادثة أي ارتباط بالفيضانات التي شهدتها المقاطعة مؤخراً.

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