قوات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين وأنظمة دفاع جوي في صنعاء

قال التلفزيون الرسمي السعودي يوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي.

وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء والذي قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وقال متحدث باسم التحالف يوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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