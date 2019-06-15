وفاة مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زيفريللي عن عمر ناهز 96 عاما

توفي يوم السبت مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زيفريللي، الذي ذاع صيته بأفلام مثل (روميو وجولييت) وأعماله الموسيقية الغزيرة على أكبر مسارح العالم، عن 96 عاما.

كان زيفريللي يحظى عادة بتقدير الجمهور أكثر من النقاد وهو آخر فرد من جيل عمالقة السينما الإيطالية الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية وكان يشمل فيدريكو فيليني ولوكينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا.

أخرج زيفريللي أكثر من 24 فيلما وعمل مع نجوم منهم إليزابيث تيلور وريتشارد برتون ولورانس أوليفيه وأليك جينيس وفاي دونواي وجون فويت.

وقال داريو نارديلا رئيس بلدية فلورنسا مسقط رأس المخرج الشهير على تويتر "رحل صباح اليوم فرانكو زيفريللي، أحد أعظم رجال الثقافة في العالم، وداعا عزيزي المايسترو، لن تنساك فلورنسا أبدا".

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