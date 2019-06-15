السعودية: اعتراض صاروخ باليستي للحوثيين استهدف مطار أبها

ذكرت قناة العربية، أن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا يستهدف مطار أبها في جنوب غرب المملكة.

في المقابل أعلن تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران، أن الحركة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين في تغريدة نشرها حساب التلفزيون على تويتر "عمليات سلاح الجو المسير أصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة. نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء، عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا.

وفي الأسبوع الماضي قال التحالف بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إنه اعترض خمس طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها ومدينة خميس مشيط في نفس المنطقة.

وردا على تلك الهجمات قال التحالف المدعوم من الغرب، إنه دمر منشآت عسكرية للحوثيين على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي.

ولم يتضح إن كانت الهجمات التي وقعت اليوم السبت بطائرات مسيرة قد أدت إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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