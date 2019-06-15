إيران تستدعي سفير بريطانيا بعد اتهامات بالهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان

ذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران، أن الحكومة استدعت اليوم السبت 15 يونيو/حزيران السفير البريطاني في طهران روب ماكاري، بعدما صرحت بريطانيا أنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.

وقالت الوكالة "خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان، بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم".

وأصدر وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت بيانا أمس الجمعة ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلا إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

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