مقتل طيار ألماني بعد سقوط طائرته خلال استعراض في بولندا

أعلن المتحدث باسم الشرطة البولندية، أن طيارًا ألمانيًا لقي حتفه اليوم السبت 15 يونيو/حزيران بعد سقوط طائرته أثناء استعراض طيران في نهر فيستولا في مدينة بلوك وسط بولندا.

ووقع الحادث بعد أن فقد الطيار قدرته على السيطرة على طائرته، لتسقط مباشرة في وضع رأسي إلى النهر.

وأكدت الشرطة أنه تم استخراج جثة الطيار وكذلك حطام الطائرة من النهر.

من جانبه أفاد المتحدث باسم قوات الإطفاء، أن الرجل كان على متن الطائرة بمفرده.

وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن الطائرة كانت من طراز "ياكوفليف ياك52".

وقال المتحدث باسم الجهة المنظمة للاستعراض، إن القتيل ذو خبرة واسعة في مجال الطيران، وكان يعمل في وقت سابق لدى شركة لوفتهانزا الألمانية.

ولا يزال السبب الفعلي للحادث مجهولا.

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