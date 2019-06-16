تعرض ضابط شرطة للطعن في غرب اليابان والأسباب لا تزال مجهولة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية‭ ‬"إن.إتش.كيه"، أن ضابطا في الشرطة اليابانية تعرض صباح اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران للطعن في صدره عدة مرات بسكين مطبخ، كما سُرق مسدسه أثناء قيامه بدورية في مدينة سويتا بغرب اليابان، في حالة نادرة لجريمة عنف في البلاد.

وتعتقد الشرطة أن يكون هذا الهجوم متعمدا. وبدأت عملية البحث عن الفاعل مع استخدام مكبرات للصوت في محطة للسكك الحديدية، لتنبيه الناس بضرورة توخي الحذر.

وتأتي هذه الجريمة قبل أسبوعين من استضافة اليابان اجتماع قمة لزعماء مجموعة العشرين في مدينة أوساكا المجاورة، كما أنه يأتي أيضا بعد حادث وقع الشهر الماضي قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدا بسكين وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو.

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