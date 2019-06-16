أبو الغيط: محاولات لتأمين الاستقرار والتوصل إلى توافق داخلي في السودان

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لإجراء مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية والتغيير.

وفي مؤتمر عقده عقب لقائه رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، قال أبو الغيط إن لقائه مع البرهان كان إيجابيا وأنهم تبادلوا الأفكار حول كيفية التوصل إلى "الانفراج" في السودان.

وأضاف أبو الغيط "أعتقد أن الاجتماع كان جيدًا وإيجابيًا، لقد استمعت إلى مقترحاته (الجنرال عبد الفتاح البرهان) ورؤيته حول الوضع في السودان، وطرحت عليه رؤية الجامعة العربية بكل وضوح، وأن هدف الجامعة هو تأمين الاستقرار والتوصل إلى توافق داخلي في السودان يضع هذا البلد العربي الافريقي في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه".

وتولى المجلس العسكري نفسه السلطة في انقلاب يوم 14 أبريل/ نيسان عندما خلع القادة العسكريون الرئيس السابق عمر البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الشمولي الذي استمر 30 عاما.

وباتت المنطقة خارج وزارة الدفاع في الخرطوم نقطة محورية للاحتجاجات الجديدة، إذ طالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين.

ثم انهارت المحادثات المتعثرة بين المجلس وتحالف جماعات المعارضة بشأن من يجب أن يسيطر على الانتقال نحو الانتخابات، بعد أن فضت قوات الأمن الاعتصام في الثالث من يونيو/ حزيران.

وقال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في الحملة لكن المجلس العسكري قال إن عدد القتلى 61.

وكثفت إثيوبيا والولايات المتحدة مؤخراً الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات المتزايدة.

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