مثول وزير المالية الجزائري الأسبق أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد

ذكر التلفزيون الرسمي أن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.

وقالت قناة النهار إنه مثل أمام قاضي التحقيق.

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وكانت المحكمة العليا أمرت اليوم الأربعاء الماضي باحتجاز وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان بشأن مزاعم فساد.

وزعلان هو ثاني سياسي كبير تأمر المحكمة باحتجازه بعد أن أمرت في وقت سابق من اليوم ذاته باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بسبب مزاعم فساد.

احتجاجات متواصلة

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة للأسبوع السابع عشر على التوالي، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد 20 عاما في الحكم، استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت.

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ويضغط المتظاهرون من أجل تغيير جذري ويسعون إلى رحيل كبار الشخصيات، بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال الذين حكموا الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

واحتفل المتظاهرون في تجمع هذا الأسبوع بالقبض على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم الكسب غير المشروع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات.

وسار المتظاهرون عبر شوارع وسط العاصمة الجزائر التي كانت مسرحا لاحتجاجات حاشدة منذ فبراير شباط.