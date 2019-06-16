شاهد: اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير للمرة الأولى اليوم الأحد منذ الإطاحة به، في أبريل نيسان/ الماضي، أثناء اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من رويترز، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، وأنه اقتيد في سيارة من نوع تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية "النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في الاستئناف".

ورفض محاموه الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه. وهو محتجز في سجن كوبر في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

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