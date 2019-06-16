فيديو: "هضبة ترامب" مستوطنة جديدة في الجولان ... هكذا عبر نتنياهو عن شكره لترامب

وافقت إسرائيل اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، من حيث المبدأ على إقامة منطقة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة حدودية متنازع عليها مع سوريا، لكن الإنشاء سيتأخر على الأرجح بالنظر إلى العقبات السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومشروع "هضبة ترامب" الغرض منه هو تعزيز الروابط مع ترامب بعدما خرج الرئيس الأمريكي عن الإجماع الدولي، واعترف بسيادة إسرائيل على الهضبة الاستراتيجية في مايو/أيار.

وفي جلسة خاصة للحكومة في بروخيم، وهي مجموعة متناثرة من المنازل تبعد 12 كيلومترا فقط عن خط الهدنة مع سوريا بهضبة الجولان، كشف نتنياهو عن لافتة مكتوب عليها بالإنجليزية والعبرية "هضبة ترامب".

وزينت اللافتة بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية وغرست في رقعة من العشب الصناعي.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 قبل أن تضمها وتقيم فيها مستوطنات، في خطوة لا يقبلها معظم القوى العالمية التي تعتبرها أرضا سورية محتلة.

وساعدت الأعمال القتالية بين إسرائيل وسوريا وكذلك الاقتتال بين السوريين، والذي اجتذب فصائل مدعومة من إيران لمساندة دمشق، والانتشار قرب الجولان نتنياهو في إعداد حجته لترامب كي يعترف بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على الهضبة.

وفي خطوة مماثلة أثارت استياء القوى العالمية، أسعد ترامب الإسرائيليين بالاعتراف بالقدس عاصمة لهم وانسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

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