هل ستشارك إسرائيل في مؤتمر البحرين برعاية الولايات المتحدة؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، إن إسرائيل ستشارك في مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة في البحرين الأسبوع المقبل لبحث مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام أمريكية مزمعة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن إسرائيل سترسل وفدا تجاريا وليس مسؤولين بالحكومة للمشاركة في ورشة العمل يومي 25 و26 يونيو حزيران والتي قاطعتها القيادة الفلسطينية.

وقال كاتس لتلفزيون القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية "إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية". ولم يدل بأي تفاصيل أخرى. ورفضت وزارة الخارجية التعليق وكذلك المتحدث باسم كاتس.

الولايات المتحدة

وتصف الولايات المتحدة المؤتمر بأنه ورشة عمل لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني في إطار جهود أشمل لإدارة الرئيس دونالد ترامب لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بشأن مستوى التمثيل الإسرائيلي المتوقع في المؤتمر.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم وجهوا الدعوة لوزيري الاقتصاد والمالية وكذلك رواد الأعمال للتوجه إلى البحرين لمناقشة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن مصر والأردن والمغرب تعتزم حضور المؤتمر.

مصر و الأردن

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدتي سلام مع إسرائيل.

وقال مصدر مطلع على الأحداث لرويترز إن الولايات المتحدة والبحرين تشاورتا بشأن ما إذا كان من الأفضل أن تشارك إسرائيل بوفد غير رسمي بالنظر إلى وجود حكومة انتقالية حاليا في إسرائيل انتظارا لانتخابات سبتمبر أيلول.

وقال مصدر آخر إن إسرائيل سترسل وفدا تجاريا خاصا.

الموقف الفلسطيني

من جانبها دعت القيادة الفلسطينية الدول العربية لعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية لبحث الشق الاقتصادي من خطة يجري العمل عليها منذ عامين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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وأعلن الزعماء الفلسطينيون مقاطعتهم للمؤتمر بسبب ما وصفوه بالانحياز الأمريكي لإسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن خطة السلام الأمريكية التي لم تنشر بعد لا تحقق هدفهم بإقامة دولة. وألقوا بمسؤولية أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على قطع المساعدات الأمريكية والقيود الإسرائيلية.

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