شاهد: الأرجنتين وأوروغواي تكافحان لإعادة التيار الكهربائي إلى ملايين الأشخاص

قالت وزارة الطاقة بالأرجنتين إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وأوروغواي المجاورة تكافحان لإعادة التيار الكهربائي إلى ملايين الأشخاص بعد انقطاع واسع النطاق في وقت مبكر يوم الأحد.

وقالت شركة إندسور أرجنتينا للطاقة إنها أعادت التيار إلى 75 ألف مشترك في منطقة بوينس أيرس الكبرى بحلول الساعة 10:52 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب تقدير وزارة الطاقة وشركة إندسور تحتاج إعادة التيار بالكامل إلى بضع ساعات.

وتسبب الانقطاع في غرق العاصمة بوينس أيرس في الظلام في وقت مبكر من صباح يوم الأحد كما تسبب في توقف النقل العام وانقطاع إمدادات المياه وتعطيل الاتصالات التليفونية والإنترنت في المدينة.

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واضطرت أقاليم في الأرجنتين لإرجاء انتخابات بلدية لوقت لاحق.

وما زال سبب الانقطاع غير واضح حتى وقت متأخر من ساعات صباح الأحد لكن وكالة الطاقة الأرجنتينية قالت إنها فتحت تحقيقا.

وفي البرازيل قالت الشركة المشغلة لنظام الكهرباء إن انقطاع التيار لم يكن له تأثير على البلاد.