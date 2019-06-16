البابا فرنسيس يدعو إلى الدبلوماسية في حل مشاكل الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس يوم الأحد إلى ضبط النفس وخفض التوترات في الشرق الأوسط بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أثارت مخاوف من مواجهة أكبر في المنطقة.

وقال فرنسيس خلال زيارة لمدينة كاميرينو التي تقع في وسط إيطاليا ولحقت بها أضرار جسيمة خلال عدد من الزلازل في 2016 إنه قلق إزاء تداعيات الهجمات.

وأضاف بعد قداس حضره الآلاف "أدعو الجميع إلى استخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشاكل المعقدة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط". وتابع "أجدد نداء قلبيا إلى المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن لاختيار الحوار والسلام".

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وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، التي دخل في مواجهة معها بسبب برنامجها النووي، المسؤولية عن الهجمات لكن طهران نفت أي دور لها.