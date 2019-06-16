تغريم سارة نتنياهو 15000 دولار في قضية "الوجبات الفاخرة"

قضت محكمة إسرائيلية يوم الأحد بتغريم زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 15000 دولار بتهمة اهدار المال العام.

واعترفت سارة نتنياهو خلال مثولها أمام المحكمة بارتكابها خطأ جنائي، باستخدامها أموال الدولة لطلب وجبات طعام غير مصرح بها.

وسألها القاضي "هل تعين ما اعترفت به؟" وأجابت سارة التي تبلغ من العمر 60 عاما "نعم".

وقبلت محكمة في القدس صفقة تسوية وقعتها سارة نتنياهو مع فريق الادعاء العام، حول تهم بإهدارها مبلغ 100 ألف دولار أمريكي على وجبات فاخرة، وتضمنت هذه الصفقة اعترافها بخطئها.

وبحسب مكتب المدعي العام فإن سارة زوجة رئيس الوزراء ستدفع مبالغ أخرى لإغلاق القضية، والتي بدأت بعد اكتشاف طلبها لوجبات من مطاعم مشهورة في الوقت الذي يعمل في مقر إقامة رئاسة الوزراء طباخ بدوام كامل.

وينص الاتفاق على دفع 12490 دولارا لخزينة الدولة، وأن تدفع غرامة 2775 دولارا.

وكانت سارة نتنياهو قد واجهت تهما مثل الفساد وخيانة الأمانة، العام الماضي، بينما يواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد يقول إنه لم يرتكبها، وثمة خطأ مما ورد في أوراقها.

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وفي الجلسة أقر قاض الاتفاق واتهمها بفعل جنائي آخر هو تعمد استغلال إساءة شخص آخر لاستخدام أموال الدولة تحقيقا لمصلحتها الشخصية. وجاء ذلك بعد أن أسقط المدعون المخالفة الأخطر، وهي الاحتيال.