للراغبين في وجبات صحية.. تذوق البرغر المصنوع من البروتين والبازلاء

بدأت شركة "تايسون فودز" الأمريكية بطرح منتجاتها النباتية البديلة للحوم، بعد الطلب المتزايد من المستهلكين الراغبين بالحصول على وجبات صحية.

ومن هذه المنتجات برغر من لحم البقر مع البازلاء، حيث تراهن الشركة على ملامسة أذواق محبي اللحوم، والساعين بنفس الوقت لتناول وجبات صحية، لتكون هذه المنتجات مزيجا بين مذاق اللحم وفوائد الخضروات الصحية.

وبهذا تكون الشركة قد دخلت سوق المنافسة مع شركات أخرى تعمل في نفس المجال مثل "بيوند ميت"، والتي تطرح منتجاتها في أسواق الولايات المتحدة، والتي يرى محللون أن قيمتها ستصل إلى 100 مليار دولار، بحلول عام 2035، خاصة مع نمط الحياة الصحي الذي يسعى الكثيرون لاعتماده لتلافي المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الإنتاج الصناعي للحيوانات.

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وبحسب الشركة، فإن منتجاتها الجديدة ستكون البازلاء مع لحم البقر، والنقانق، و لحم مصنوع من الدجاج مع إدخال الحمص أو الفاصولياء السوداء في المكونات.