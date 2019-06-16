سيرجيو راموس يدخل "الشباك" الذهبي مع أم أبنائه الثلاثة

دخل نجم ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس القفص الذهبي يوم أمس السبت 15 يونيو/حزيران بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، فى احدى الكاتدرائيات بمسقط رأسه فى مدينة إشبيلية، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأهل ونجوم كرة القدم، إضافة إلى الصحفيين الذين تجمعوا خارج المكان.

رويترز

وتوافد المدعوون لحضور الزفاف الذي وصفته وسائل الإعلام بزفاف العام في إسبانيا، ووصل راموس بصحبة والدته إلى المكان، بينما وصلت روبيو برفقة والدها.

رويترز

رويترز

وتمت دعوة أكثر من 400 شخص لحضور هذا الحدث.

وحضر الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، وعدد كبير من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى عدد من المشاهير المحليين.

رويترز

ولراموس من صديقته 3 أبناء، هم سيرجيو جونيور وماركو وأليخاندرو، وهو الابن الأصغر. أما ربيو فهي صحفية وممثلة وعارضة اسبانية من مواليد العام 1978.

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