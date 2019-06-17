مقتل 8 أشخاص بعد غرق زورق يقل 40 مهاجرا قبالة الساحل التركي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، الاثنين، بعد غرق زورق يقل مهاجرين قبالة ساحل غرب تركيا بينما تم إنقاذ 31 آخرين.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل بدأ عمليات بحث وإنقاذ للوصول إلى مستقلي الزورق الذي غرق قبالة ساحل منطقة بودروم في إقليم موغلا.

وتابعت أن العمليات التي قام بها زورقان وفريق غوص وطائرة هليكوبتر من خفر السواحل التركي أسفرت عن انتشال ثماني جثث من الزورق الذي كان يقل 40 مهاجرا.

وفي بيان سابق قال خفر السواحل إنه يبحث عن تسعة مفقودين بعد غرق الزورق.

وصارت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين بطريق البحر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2015 والذين فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقلصت الهجرة بشدة بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016.

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