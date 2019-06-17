نجل محمد مرسي يقول إن السلطات ترفض طلب أسرته دفنه بمقابر العائلة

قال عبد الله محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي إن السلطات ترفض طلب أسرته دفنه بمقابر العائلة

واعلن التلفزيون الرسمي المصري الاثنين خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بشكل مفاجيء أثناء جلسة محاكمته.

وعلق في وقت سابق نجله الأكبر أحمد محمد مرسي على الوفاة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك.

"أبي عند الله نلتقي"

كتب أحمد محمد مرسي هذه العبارة بعد دقائق معدودة من خبر وفاة مرسي الذي أصيب بإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

الأستاذ الجامعي ورئيس مصر السابق ظهر اليوم مرتديا ملابس السجن الزرقاء وكان يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاما.

كلمة أخيرة

وقال التلفزيون إن الرئيس السابق طلب الكلمة خلال الجلسة وسمحت له المحكمة بذلك.

وأمضى مرسي عاما واحدا في حكم مصر وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزله في الثالث من يوليو تموز عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

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