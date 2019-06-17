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اليمن

قناة تلفزيونية تقول إن الحوثيين شنوا هجوما جديدا على مطار أبها السعودي

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة أرشيفية خارج مطار أبها
صورة أرشيفية خارج مطار أبها -
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رويترز
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قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها في جنوب السعودية، ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.

وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء، عندما أدى هجوم صاروخي ضد المطار نفسه إلى إصابة 26 شخصا. وقالت حركة الحوثي يوم السبت إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت يوم الجمعة، أنها اعترضت خمس طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، خلال ثاني هجوم يستهدف مطار أبها على مدى يومين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن حركة النقل استمرت بشكل طبيعي في المطار، وإنه لم يتم إلغاء ولو رحلة واحدة.

وقد كثف الحوثيون هجماتهم بواسطة الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة ضد السعودية، التي تدخلت عسكريا في اليمن منذ سنة 2015.

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