اتهام إيراني للسعودية باتباع النهج العسكري في الشرق الأوسط

اتهمت إيران منافستها الإقليمية السعودية اليوم الاثنين باتباع "نهج عسكري يقوم على الأزمات" في الشرق الأوسط وذلك بعد أن قالت الرياض إن طهران تقف وراء هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان دعا أمس الأحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم" تجاه الهجمات، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "اتهامات (بن) سلمان لإيران في مناسبات مختلفة إنما هي استمرار في نهج الرياض الضال ومحاولاتها الهروب من المشكلات التي جلبتها سياساتها".

وأضاف "السعودية استنفدت ثروة شعبها ودول‭‭‭ ‬‬‬في المنطقة لافتقارها الفهم السليم لمتغيرات المنطقة واتباع نهج عسكري يقوم على الأزمات".

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بتنفيذ هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، وهي اتهامات تنفيها طهران.

وتنفي إيران أي دور لها في هجمات الخميس التي وقعت جنوب مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن وعبور النفط.

وأثارت الهجمات على الناقلتين، والتي تحمل واشنطن إيران المسؤولية عنها أيضا، مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة.

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