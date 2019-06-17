شاهد: محمد مرسي من عضوية الإخوان للرئاسة ثم السجن

أعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم الاثنين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما في محكمة كانت تنظر قضية متهم فيها بالتخابر.

وأمضى مرسي عاما واحدا في حكم مصر وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزله في الثالث من يوليو تموز عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس آب 1951 لعائلة مصرية بسيطة بقرية العدوة في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم ماجستير في هندسة الفلزات من نفس الجامعة عام 1978 كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982.

مجموعة صور ترصد حياة محمد مرسي منذ توليه رئاسة مصر إلى عزله و دخوله السجن 1 2 مسيرات شعبية في القاهرة ترفع صور الرئيس السابق حمد مرسي في يوليو/تموز 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي يلقي خطابا في جامعة القاهرة - 2012 RUETERS 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطرالسابق - أكتوبر/ تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 محمد مرسي مع رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد - 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير - أيلول 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيلول/ سبتمبر 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع كاترين أشتون مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الصيني هو جينتاو في أغسطس/آب 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الأخضر الإبراهيمي الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أيار/ مايو 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع محمد البرادعي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نوفمبر/تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رجال الدين الأقباط في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانويل باروزو في سبتمبر/ أيلول 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع عمرو موسى مرشح الرئاسة المصرية في عام 2012 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزير الدفاع آنذاك ورئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي يناير/ كانون الثاني 2013 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يناير/كانون الثاني 2013 AFP 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته في القاهرة يونيو/حزيران 2015 REUTERS 1 2 الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء الحكم عليه في محكمة القاهرة يونيو/حزيران 2015 REUTERS

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