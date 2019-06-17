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مصر

شاهد: محمد مرسي من عضوية الإخوان للرئاسة ثم السجن

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
الرئيس السابق محمد مرسي
الرئيس السابق محمد مرسي -
حقوق النشر
AFP
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أعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم الاثنين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما في محكمة كانت تنظر قضية متهم فيها بالتخابر.

وأمضى مرسي عاما واحدا في حكم مصر وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزله في الثالث من يوليو تموز عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس آب 1951 لعائلة مصرية بسيطة بقرية العدوة في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم ماجستير في هندسة الفلزات من نفس الجامعة عام 1978 كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982.

مجموعة صور ترصد حياة محمد مرسي منذ توليه رئاسة مصر إلى عزله و دخوله السجن

مسيرات شعبية في القاهرة ترفع صور الرئيس السابق حمد مرسي في يوليو/حزيران 2012
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مسيرات شعبية في القاهرة ترفع صور الرئيس السابق حمد مرسي في يوليو/تموز 2012

AFP
محمد مرسي يلقي خطابا في جامعة القاهرة - 2012
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي يلقي خطابا في جامعة القاهرة - 2012

RUETERS
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطرالسابق - أكتوبر/ تشرين الثاني 2012
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطرالسابق - أكتوبر/ تشرين الثاني 2012

AFP
محمد مرسي مع رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد - 2012
12

محمد مرسي مع رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد - 2012

AFP
محمد مرسي مع وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون 2012

AFP
مع الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير - أيلول 2012
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير - أيلول 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيلول/ سبتمبر 2012
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيلول/ سبتمبر 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع كاترين أشتون مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نوفمبر/تشرين الثاني 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع كاترين أشتون مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نوفمبر/تشرين الثاني 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الصيني هو جينتاو في أغسطس/آب 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس الصيني هو جينتاو في أغسطس/آب 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الأخضر الإبراهيمي الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أيار/ مايو 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الأخضر الإبراهيمي الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أيار/ مايو 2012

AFP
مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع محمد البرادعي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع محمد البرادعي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نوفمبر/تشرين الثاني 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نوفمبر/تشرين الثاني 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رجال الدين الأقباط في نوفمبر/تشرين الثاني 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رجال الدين الأقباط في نوفمبر/تشرين الثاني 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانويل باروزو في سبتمبر/ أيلول 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانويل باروزو في سبتمبر/ أيلول 2012

AFP
مع عمرو موسى مرشح الرئاسة المصرية في عام 2012
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع عمرو موسى مرشح الرئاسة المصرية في عام 2012

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع عبد الفتاح السيسي يناير/ كانون الثاني 2013
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزير الدفاع آنذاك ورئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي يناير/ كانون الثاني 2013

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يناير/كانون الثاني 2013
12

الرئيس المصري السابق محمد مرسي مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يناير/كانون الثاني 2013

AFP
الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته في القاهرة يونيو/حزيران 2015
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته في القاهرة يونيو/حزيران 2015

REUTERS
الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء الحكم عليه بالإعدام في محكمة القاهرة يونيو/حزيران 2015
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء الحكم عليه في محكمة القاهرة يونيو/حزيران 2015

REUTERS

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