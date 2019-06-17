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سوريا

سانا: مقتل 12 مدنياً في قصف للمعارضة المسلحة في شمال سوريا

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بقلم:  Euronews  مع فرانس برس
آثار قصف استهدف مدينة الأتارب غربي حلب سنة 2016
آثار قصف استهدف مدينة الأتارب غربي حلب سنة 2016 -
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Reuters/Ammar Abdullah - Ambulances 'repeatedly targeted' in Syria conflict - study
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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن 12 مدنيا قتلوا وإن 15 آخرين جرحوا وأصيب بعضهم إصابات خطيرة، إثر هجمات نفذتها مجموعات توصف بالارهابية من تنظيم جبهة النصرة، مستعملة القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي.

وتم نقل الجرحى بحسب الوكالة إلى مشافي المدينة حيث ستتم معالجتهم. وتقول الوكالة إن مجموعات تتبع في أغلبها تنظيم جبهة النصرة وتوصف بالارهابية، تنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة إدلب.

وكانت منطقة عسكرية غربي العاصمة دمشق شهدت يوم أمس الأحد انفجارا لمستودع ذخيرة، قتل فيه ثمانية مقاتلين موالين للنظام وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أما وكالة الأنباء سانا فقالت إن حريقا نشب في إحدى المزارع القريبة من المستودع وبدأ بالتمدد قبل أن يقع الانفجار، مبينة في وقت لاحق أن تحقيقا تم فتحه لمعرفة أسباب الانفجار.

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