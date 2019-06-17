انطلاق مهرجان "فاس" للموسيقى العالمية العريقة بدورته الـ25

في دورته الـ 25، انطلق مهرجان "فاس" للموسيقى العالمية العريقة يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران في الموقع التاريخي "باب الماكينة"، وترأست الأميرة للا حسناء افتتاح المهرجان الذي يقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس تحت عنوان "فاس، في ملتقى الثقافات".

وعقب انطلاق المهرجان، توجهت الملكة إلى جناح كبار الشخصيات لمشاهدة فعاليات الحفل الافتتاحي المسمى "فاس، لتذكر المستقبل" ، والذي يعكس الجوانب المقدسة والروحية لمدينة فاس القديمة ويسلط الضوء على تقاليد المغرب الأصيلة وكذلك تفاعله مع العديد من دول في العالم.

واحتشد للمشاركة في المهرجان بدورته الحالية أشهر المغنين والفرق الموسيقى الدينية والروحية من شتى بقاع العالم.

واكتسبت مدينة فاس نتيجة لتنظيمها هذا المهرجان على مر السنين شهرة واسعة كمدينة للصداقة والتعايش بين مختلف الطوائف من مسلمين ومسيحيين ويهود.

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