مهرجان السينما التونسية يمنح عشرين جائزة ويكرم الممثلة عائشة بن أحمد

بكل فخر و اعتزاز تسلمت اثناء حفل اختتام الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية الجائزة الشرفية للعصفور الذهبي "diaspora " (جائزة المبدعين خارج أرض الوطن). كل الشكر لاعضاء لجنة التحكيم على ثقتهم الغالية🙏 Dress by @samya_harem MUA @steevy_aymen Credit photographer @belhassenouerghi