فيديو: والد مراهق بلجيكي فُقد في أستراليا يستغيث من أجل العثور على ابنه

طلب والد مراهق بلجيكي فقد في أستراليا منذ أكثر من أسبوعين المساعدة للعثور على ابنه الرحالة، قائلا إن ابنه ربما يكون في حالة خطر كبير، فيما قالت الشرطة الأسترالية إن حالة الاختفاء معقدة.

وكان تيو هايز البالغ من العمر 18 سنة اختفى في 31 من الشهر الماضي، بعيد مغادرته حانة "تشيكي مانكيز" في مدينة بيرون باي السياحية، الواقعة على بعد 765 كيلومترا شمالي مدينة سيدني، ومنذ ذلك الوقت لم يره أو يسمع به أحد.

وسجلت الشرطة اختفاء هايز في 6 من الشهر الحالي، وقالت إنها حصرت عمليات البحث في منطقتين بالقرب من وسط بيرون باي، بناء على آخر تسجيل لمكالماته الهاتفية.

وكان الشاب يتجول في أنحاء أستراليا منذ نحو ستة أشهر، وكان يفترض أن يعود إلى بلجيكا الأسبوع الماضي. وتقول الشرطة الأسترالية إن لديها معلومات قليلة بشأن اختفاء هايز، مضيفة القول إنها طلبت مساعدة مالكي واتساب وفيسبوك، ولكن الأمور ستكون أسرع، لو وفر أعضاء مجموعات أخرى إمكانية الدخول إلى الرسائل.

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