فيديو: مناظرة حامية بين ممثل حزب إردوغان ومرشح المعارضة في انتخابات إسطنبول

دخل المرشحان لرئاسة بلدية اسطنبول في جدال بشأن الانتخابات التي خاضاها في مارس آذار أثناء مناظرة تلفزيونية نادرة يوم الأحد، قبل أسبوع من إعادة تلك الانتخابات التي تعتبر اختبارا لديمقراطية تركيا ونفوذ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي أول مناظرة تلفزيونية من نوعها في تركيا منذ 20 عاما تقريبا، واجه مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم مرشح المعارضة الرئيسي أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع الأول في مارس آذار لكن أطيح به من بلدية المدينة عندما ألغيت النتائج في مايو أيار.

وخسر يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق، بفارق ضئيل السباق في واحدة من كبرى الانتكاسات الانتخابية لإردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة للمرة الأولى في 2002. وفقد الحزب السيطرة أيضا على العاصمة أنقرة.

لكن في قرار صدر الشهر الماضي وأثار تساؤلات جديدة بشأن استقلال المؤسسات التركية، قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاقتراع في 23 يونيو حزيران بعد سلسلة شكاوى تقدم بها العدالة والتنمية من أن الانتخابات الأولى شابتها مخالفات.

وقال يلدريم واصفا انتخابات مارس آذار "شيء غريب حدث عندما أحصيت أصواتك... الأصوات سرقت".

ورد عليه إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، بالقول "من سرق الأصوات‭‭ ‬‬بالله عليكم؟" قائلا إن لجنة الانتخابات لم تورد مزاعم من هذا القبيل في قرارها لإلغاء الاقتراع.

وقال خلال المشادات الساخنة "نحن نخوض صراعا من أجل الديمقراطية".

وبثت جميع القنوات الكبرى المناظرة.

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