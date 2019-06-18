السجن 21 شهراً لنيوزيلندي نشر مقاطع لهجوم مسجدي كرايستشيرش الإرهابي

حكمت محكمة نيوزيلندية بسجن رجل لمدة 21 شهراً بتهمة نشر مقاطع فيديو للبث الحي لهجمات كرايست تشيرش الإرهابية.

فيليب آربس البالغ من العمر 44 عاماً أقر بذنبه في تهمتين تتعلقان بنشر مواد ممنوعة بعد إرساله مقاطع من البث المباشر للمجزرة إلى ثلاثين شخصاً آخرين بعد المجزرة، كما أن لديه نسخاً معدلة من الفيديو مضافاً إليه عداد أجساد، بحسب ما أفاد راديو نيوزيلندا.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها آربس تهماً من هذا النوع، فالرجل الذي يصف نفسه بـ"متفوق أبيض" كان قد غرم حوالي 550 دولاراً عام 2016 بعد وضعه رأس خنزير مدمى في مسجد النور، وهو واحد من مسجدين استهدفا في الهجمات.

وكان برنتون تارانت، وهو رجل أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد فتح النار على المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في آذار/ مارس الماضي، مخلفاً 51 قتيلاً، وباثاً جريمته مباشرة عبر موقع فيسبوك.

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