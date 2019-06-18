باريس تدشن أكبر جدارية في أوروبا .. ومع ذلك غالباً لن تستطيع رؤيتها!

شهدت العاصمة الفرنسية باريس إنجاز أضخم جدارية في أوروبا والتي تعادل مساحتها مساحة أربعة ملاعب كرة قدم، وقام بتنفيذها الثنائي الفرنسي إيلا وبيتر.

المشكلة الوحيدة؟ لن يتمكن أي أحد من رؤيتها باستثناء من يقفون على سطح البناء المجاور للمبنى الذي تزين سطحه أو من على متن طائرة.

الرسم استغرق تنفيذه عشرة أيام على سطح مبنى بافيليون 3 في حديقة أرض المعارض جنوب غرب باريس، واحتاج إلى مئات الليترات من الدهان.

هذا العمل الفني يحطم رقم الثنائي الفني السابق، حيث تبلغ مساحته 2,3 فدان، ويصور امرأة عجوز تفكر وتستند على الطريق الدائري.

وتم تكليف الثنائي بهذا العمل من قبل Art En Ville أو مؤسسة الفن في المدينة، كجزء من مشروع تحديث.

ويعتبر هذا الرسم مؤقت بحكم أن البناء سيزال عام 2022.

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