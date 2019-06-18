ذوبان الثلوج في غرينلاند يسجّل معدلاً قياسياً والعلماء يحذرون من المخاطر

ذكر باحثون متخصصون في الأرصاد الجوية أنه خلال الأسبوع الماضي لوحده، تم ذوبان ملياري طن من الغطاء الجليدي في جزيرة غرينلاند الواقعة بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا.

وحذر علماء من المعهد الدانمركي للأرصاد الجوية أنه في حال ما استمر ذوبان الجليد على هذه الوتيرة، فسيكون العام 2019 عاماً صعباً على غرينلاند، خاصة فيما يتعلق بحياة سكّان الجزيرة.

وتوقع العلماء أن يتجاوز معدّل ذوبان الثلوج لهذا العام، المعدل القياسي الذي سجّل في العام 2012 خاصة بالنسبة لارتفاع مستوى سطح البحر.

ووفق ما ذكر الباحثون فإن غرينلاند رفدت المحيطات بين عامي 2010 و2018 بكمية من الثلج المذاب تقدّر بـ 286 مليار طن عاماً بأن نحو نصف سكّان الأرض يعيشون في مدن معرضة لخطر ارتفاع مستوى البحر الذي يؤدي إلى تآكل السواحل وحدوث فيضانات وعواصف مدمرة.

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