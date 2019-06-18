السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون على أبها

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء نقلا عن التحالف بقيادة السعودية القول إن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، إحداها كانت تستهدف منطقة سكنية في مدينة أبها بجنوب البلاد.

وكانت قناة المسيرة الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية قد قالت صباح الاثنين إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها في جنوب السعودية، ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.

وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء، عندما أدى هجوم صاروخي ضد المطار نفسه إلى إصابة 26 شخصا. وقالت حركة الحوثي يوم السبت إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت يوم الجمعة، أنها اعترضت خمس طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، خلال ثاني هجوم يستهدف مطار أبها على مدى يومين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن حركة النقل استمرت بشكل طبيعي في المطار، وإنه لم يتم إلغاء ولو رحلة واحدة.

وقد كثف الحوثيون هجماتهم بواسطة الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة ضد السعودية، التي تدخلت عسكريا في اليمن منذ سنة 2015.

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