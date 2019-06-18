شاهد: صور نادرة لثعبان عملاق يبتلع تمساحا في أستراليا

نشرت جمعية "جيجي وايلد ريسكيو" لحماية الحياة البرية في أستراليا مجموعة صور مذهلة لثعبان يبتلع تمساحا بنهم منقطع النظير، في منشور لها على موقع فيسبوك جمع أكثر من 15 ألف تعليق وتجاوز الـ 28 ألف مشاركة.. حتى وقت كتابة هذا المقال.

الصور التقطها مارتن مولر أثناء ممارسته رياضة الكاياك (التجديف بقوارب نهرية صغيرة) في نهر قريب من مدينة جبل آيزا في كوينزلاند، حيث فوجئ بثعبان من نوع أفعى الزيتون الأسترالية يبتلع تمساح مياه عذبة، مع أن الأخير ينتمي إلى فصيلة تماسيح صغيرة الحجم نسبيا بالمقارنة مع أبناء عمومتها من تماسيح المياه المالحة. إلا أن البالغ منها قد يكبر ليصل طوله مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

ويقول موقع "جيجي وايلدلايف ريسكيو" إن هذا النوع من الثعابين هو ثاني أكبر الأنواع في أستراليا. وهو ما فاجئ معظم متابعي موقع التواصل الاجتماعي الذين عبر بعضهم عن دهشته الكبيرة من ممارسة رياضة التجديف في نهر مليء بالتماسيح والثعابين.

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