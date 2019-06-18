عندما يعلو صوت المال.. بومبيو يمنع إدراج السعودية في قائمة أميركية للدول التي تستخدم الاطفال جنودا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل حملتها للضغط على إيران، وقال "أمريكا تبادلت العديد من الرسائل مع إيران وتريد ردع العدوان ولا تريد الحرب".

وفي حديث للصحفيين أجراه اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران في قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا، أكد بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب، وأضاف "سوف نستمر في توصيل هذه الرسالة أثناء القيام بالأشياء الضرورية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة."

وفي خبر حصري لوكالة رويترز منع بومبيو إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال جنودا، رافضا ما توصل إليه خبراء من أنها تستخدم أطفالا للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

ومن شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، بأن إدارة ترامب تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط، والتي هي أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها.

وجاء قرار بومبيو، بينما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المنافس الرئيسي للسعودية في المنطقة.

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