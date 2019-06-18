قطر وإسرائيل تبحثان مد خط كهرباء جديد إلى غزة

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى خلال هذا الأسبوع محادثات في إسرائيل وقطاع غزة، بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، مما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين.

وصرح مسؤوولون رفضوا ذكر أسمائهم اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، إن الخبراء اجتمعوا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب يوم الأحد ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة يوم أمس الاثنين 17 يونيو/حزيران، لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة.

وقاد المسعى القطري المبعوث محمد العمادي، الذي قال مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع إنه أحضر عشرة ملايين دولار إلى غزة عبر إسرائيل لتوزيعها على الفقراء.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا ثالث ضخ قطري للسيولة خلال ثلاثة أشهر، لكن هذه المرة كان العمادي برفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء.

ولم يرد تعليق فوري من قطر، وكان العمادي قد تحدث في السابق عن استعداد قطر للمشاركة في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليون دولار.

وقال مسؤول من شركة الكهرباء الفلسطينية "هذه الخطوة سوف تحدث فارق"، وأضاف "ربما لن تتوفر الكهرباء بشكل مستمر ولكن قد يشعر الناس بأنه لا يوجد أزمة في الكهرباء".

في سياق متصل، أكد مسؤول إسرائيلي أن استكمال الخط 161 سيتطلب نحو ثلاث سنوات، وإنه لم يتضح متى أو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستقره. ولم يرد تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وجهت قطر ملايين الدولارات إلى مشروعات إغاثة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وترى أنها تساعد بذلك في إبعاد شبح العوز عن الفلسطينيين ودرء قتال إسرائيل.

وسيمد الخط الجديد المعروف باسم الخط 161 غزة بمئة ميغاوات من الكهرباء. ويحصل القطاع حاليا على 120 ميغاوات من إسرائيل، وهو أقل بكثير من الكمية التي يقول الفلسطينيون إن القطاع يحتاجها وتتراح بين 500 و600 ميغاوات.

وإلى جانب منع الانقطاعات المتكررة للكهرباء في غزة ستحسن زيادة إمدادات الكهرباء من تشغيل محطات الصرف وتمنع تلوث المياه الذي يعاني منه نحو مليوني فلسطيني.

وتوافق إسرائيل على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.

ويسعى نتنياهو لخوض الانتخابات المقررة في سبتمبر/ أيلول بعد أن فشل في تشكيل ائتلاف محافظ جديد رغم فوزه في انتخابات جرت في أبريل/ نيسان فيما يرجع جزئيا إلى اتهامات اليمين المتطرف له بأنه لا يتعامل بصرامة كافية مع حماس.

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