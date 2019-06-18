هيئة المسح الجيولوجي ترصد زلزالاً بقوة 6.5 درجة قبالة سواحل اليابان

هز زلزال بلغته شدته المبدئية 6.8 درجة ساحل شمال غرب اليابان حول مقاطعة نيجاتا الثلاثاء ما أدى إلى هزات قوية تكفي لإلحاق أضرار بالمباني وإصدار تحذير من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع ما بين 0.2 و1.0 متر.

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار لكن لم يتسن الاتصال هاتفيا بالمناطق الأكثر تضررا وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وقالت الهيئة إن محطة كاشيوزاكي-كاريوا النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو لم تتضرر من الزلزال الذي وقع على بعد 85 كيلومترا شمال غربي الساحل إذ كانت مفاعلاتها السبع مغلقة بالفعل.

ووقع الزلزال في الساعة 10.22 مساء بالتوقيت المحلي (1322 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند مستوى 6.5 درجة.

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