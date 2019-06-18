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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع خلفًا لباتريك شاناهان الذي قدم استقالته

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بقلم:  Euronews 
ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع خلفًا لباتريك شاناهان الذي قدم استقالته
حقوق النشر
رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إن "باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي قام بعمل رائع، قرر أن يقدم استقالته، حتى يتسنى له قضاء المزيد من الوقت مع عائلته".

وأضاف ترامب "أشكر بات على خدمته المميزة، وسأعين مارك إسبر، ليكون وزير الدفاع الجديد، أنا أعرف مارك، وليس لدي أدنى شك أنه سوف يقوم بعمل رائع!".

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