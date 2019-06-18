شاهد: إطلاق نار وهلع خلال الاحتفال بفوز تورونتو بدوري السلة الأمريكي للمحترفين

لم تكن فرحة الكنديين بحمل فريق كرة السلة تورونتو رابتورز لقب بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة الاثنين، حيث اجتمع أكثر من مليوني كندي في عرض النصر بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، فرحة كاملة وخالصة، فما حصل أثناء التجمع نغص على المحتفلين أهمية المناسبة.

المسيرة التي كانت تحتفل بتحقيق الفريق أول لقب بطولة لفريق من خارج الولايات المتحدة وعند وصولها لنقطتها النهائية، تخللها انقطاع قسري عندما شهدت إطلاق نار في نقطة قريبة من ساحة البلدية أدى إلى إصابة أربعة أشخاص إصابات غير مهددة للحياة، وأدى إلى حالة هلع وتدافع بين الحاضرين.

وبحسب ما نشرته شرطة تورونتو عبر حسابها على تويتر فإنها قد احتجزت ثلاثة أشخاص وصادرت سلاحين ناريين، ونوهت إلى أهمية إرسال أي مقاطع فيديو قد تساعد في التحقيقات التي ما زالت مستمرة.

ورغم هذا لم يتوقف الاحتفال إلا لفترة قصيرة، استكمل بعدها المشاركون الكلمات الاحتفالية.

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