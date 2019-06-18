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إيطاليا

شاهد: مغامرة جديدة ومخيفة للرجل الطائرة فوق جبال دولوميتس الإيطالية

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بقلم:  Euronews  مع إس إن تي في
إيف روسي - الرجل الطائر ببزته النفاثة يحلق فوق جبال دولوميتيس الإيطالية
إيف روسي - الرجل الطائر ببزته النفاثة يحلق فوق جبال دولوميتيس الإيطالية -
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مغامرة خطيرة حملت الرجل الطائرة"جيت مان" إلى السماء ليسبح على علو شاهق فوق جبال دولوميتس الإيطالية هذه المرة، بلغت سرعته خلالها 278 كيلومترا في الساعة.

الطيار السويسري السابق إيفيس روسّي الملقب باسم الرجل الطائرة حلق بواسطة بزته النفاثة المزودة بأجنحة صغيرة مصنوعة من ألياف الكربون وأربعة محركات نفاثة صغيرة، بعد أن قفز من طائرة مروحية ساعدته على الوصول لارتفاع مناسب للتحليق.

وهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر ليست المرة الاولى التي يقوم بها بهذا التحليق. فقد سبق وطار فوق بحر المانش والأخدود العظيم في الولايات المتحدة ووصل إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة أثناء تحليقه فوق جبل فيجي الياباني.

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