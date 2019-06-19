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الجزائر

قائد الجيش الجزائري: قوات الأمن ستكون صارمة مع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
محتجون جزائريون في العاصمة الجزائر يوم 14 يونيو حزيران 2019.
محتجون جزائريون في العاصمة الجزائر يوم 14 يونيو حزيران 2019. -
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رويترز
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ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح حذر من أن قوات الأمن ستكون "صارمة" في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.

ونقل البيان عن صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب الجزائر "تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".

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