شاهد: شرطي روبوت لمكافحة الجريمة في كاليفورنيا

لجأت الشرطة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى التكنولوجيا بهدف مكافحة الجريمة، من خلال استخدام إنسان آلي (روبوت) في الشوارع، لتكون هناك عين ساهرة على الأماكن العامة.

وأطلق على الإنسان الآلي اسم "أيتش بي روبوكوب"، وهو آلة تعمل اعتمادا على بيانات ذاتية، ويفترض أن يكون قسم شرطة بارك هانتينغتون قدم الروبوت رسميا أمس الثلاثاء.

والروبوت مجهز بكاميرا تصوير من فئة 360 درجة، وينتظر أن يستخدم في مراقبة الحدائق العامة والبنايات داخل المدن، وسيكون الروبوت قادرا بعد ذلك على إرسال الأشرطة المصورة إلى مقرات الشرطة، بهدف تسهيل استجابات الشرطة للنداءات بطريقة آمنة وسريعة.

كما أن "أيتش بي روبوكوب" قادر على السير على جانب المسالك المترجلين، ومخاطبة العامة بجمل من قبيل: "عذرا" و"نهارك سعيد".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: روبوت قابل للنفخ قد يستخدم في الفضاء

روبوت يعتمد على طريقة هرولة الصراصير سيتكفل بإجراء العمليات الجراحية في المستقبل