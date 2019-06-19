الرئيسان المصري والروماني يجتمعان في بوخارست ويبحثان الإرهاب والهجرة

عبر رئيسا مصر ورومانيا، خلال اجتماع ثنائي في بوخارست اليوم الأربعاء (19 يونيو حزيران)، عن اهتمامهما بوضع نهاية لأزمات الشرق الأوسط.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس وناقشا قضايا عديدة جاء على رأسها الإرهاب والهجرة وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وقال الرئيس المصري "لقد استأثرت قضية مكافحة الإرهاب بجزء مهم من النقاش، تبادلنا خلاله الرؤى حول سُبُل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب. وقد أكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره، كما عرضت الرؤية المصرية حول ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب للتعامل مع جميع جوانب الظاهرة، بما في ذلك التصدي لكافة أشكال الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة".

وأضاف "وقد استعرضت في هذا الإطار الرؤية المصرية إزاء سُبُل التسوية السلمية للأزمات الجارية في المنطقة العربية وأكدت أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967".

ومن جانبه قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس "عبّرنا في مباحثاتنا اليوم عن سعادتنا بزيادة معدلات التبادل التجاري، فمصر أحد أهم شركاء رومانيا التجاريين في المنطقة، كما طالبنا بتنويع التجارة ودعم الاستثمار في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الطاقة، الصناعة، البناء المدني والبنية التحتية".

وأضاف "كما تبادلنا الرؤى حول تطورات الملفات المختلفة في المنطقة، فرومانيا ومصر تريدان الاستقرار في القضايا المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق القريبة من البلدين، خاصة في الحرب ضد الإرهاب، ومكافحة موجات الهجرة وضرورة استدامة النمو الاقتصادي".

وجاءت زيارة السيسي لرومانيا في ختام جولة أوروبية له اجتمع خلالها أيضاً مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

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