شاهد: غزة تنعى رحيل الرئيس المصري السابق محمد مرسي

أجواء من الحزن والحداد شهدتها بعض أحياء مدينة رفح بقطاع غزة، حيث قام فلسطينيون بتعليق صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي يوم أمس الاثنين 17 يونيو-حزيران في قاعة المحكمة إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وترتبط حركة حماس ارتباطا وثيقا بجماعة الإخوان المسلمين الذي انتمى إليه الرئيس الراحل، لكن الحركة اتخذت مجموعة من الإجراءات في السنوات الأخيرة في محاولة منها للتصالح مع الحكومة المصرية الحالية، وقامت بتعديل ميثاقها لإزالة النصوص التي تبرز انتماء الحركة لجماعة الإخوان المسلمين.

يقول يحيى عوض الله صاحب مصنع للخياطة "إنه الزعيم الوحيد والبطل الذي وقف إلى جانبنا بأمانة، إلى جانب القضية الفلسطينية".

وقال هاشم أبو هاشم مدير وكالة السراج الإعلانية المحلية "يتمتع الرئيس محمد مرسي بشعبية كبيرة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. وعندما فاز بالانتخابات المصرية قمنا بطباعة الكثير من الصور له. واليوم نقوم بالشيء نفسه، مرسي يعني الكثير للناس في غزة".

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