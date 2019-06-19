محادثات إيرانية مع روسيا والصين تحسباً لانهيار الاتفاق النووي الشامل

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله يوم الأربعاء إن طهران تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن آلية محتملة للتسوية في حال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.

وقالت إيران في مايو أيار إنها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.

وأضافت إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما.

وأجبرت العقوبات الأمريكية دولا في أنحاء العالم على مقاطعة النفط الإيراني لتجنب التعرض لعقوبات أيضا.

ونقلت وكالة تاس عن شمخاني قوله إن بوسع إيران حل مسألة تصدير النفط.

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