وزير الطاقة الإسرائيلي يتوقع محادثات مع لبنان بخصوص الحدود البحرية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم الأربعاء إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية خلال شهر بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

ولم يصدر تعليق عن أي جهة لبنانية عن احتمال المشاركة في محادثات أو عن أي إطار زمني محتمل. وقال شتاينتز لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "آمل أن نبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف".

وأضاف "قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)".

ولم تعلن أيضا الولايات المتحدة، التي ترسل مبعوثا كبيرا في جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل، عن موعد أو مكان انعقاد تلك المحادثات لكنها أبدت استعدادها لمساعدة الجانبين على حل النزاع.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. والجانبان على خلاف منذ وقت طويل بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وهي قضية احتلت أهمية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية عندما تم اكتشاف مكامن كبيرة من الغاز الطبيعي هناك.

وقال شتاينتز إنه بمجرد البدء في المحادثات فإن من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح للمنطقة البحرية المتنازع عليها، كما أضاف أيضا أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر.

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