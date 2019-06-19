الكويت والعراق يدعوان إلى التعامل بحكمة مع أزمات المنطقة لتجنب الصدام

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء أن الكويت والعراق حثا على التحلي بالحكمة والعقل في التعامل مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج من أجل تجنب التوتر والصدام.

وقالت الوكالة "أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التطورات الأخيرة بالدعوة إلى الحكمة والعقل بالتعامل معها بما يحقق للمنطقة النأي بها عن الصدام والتوتر".

وزار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية الأخيرة في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج.

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