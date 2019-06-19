صحيفة إسبانية: نيمار أخبر الخليفي برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان

قالت صحيفة إلموندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأربعاء إن البرازيلي نيمار أبلغ القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان برغبته في ترك الفريق والعودة إلى برشلونة الإسباني.

وطبقاً للصحيفة، بعث اللاعب صاحب السبعة وعشرين عاماً برسالة إلى الخليفي قال فيها: "لا أريد اللعب هنا مرة أخرى. أريد العودة إلى منزلي دون أن أغادره مرة أخرى".

وقالت الصحيفة إن نيمار قصد بمنزله العودة إلى برشلونة الذي انتقل منه إلى باريس في صفقة جدلية عام 2017 جعلته أغلى لاعب في العالم بقيمة 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى حوار صحفي سابق قال فيه الخليفي إن النادي لن يجبر لاعباً على البقاء ضمن صفوفه دون رغبته.

وعلى الرغم من تسجيله 51 هدفاً خلال 58 مباراة لعبها بصفوف باريس سان جيرمان إلا أن علامات عدم الارتياح لطالما ظهرت على نيمار منذ انتقاله للعاصمة الفرنسية.

وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.

وتشير تقارير إسبانية إلى رغبة عدد من لاعبي برشلونة وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في استعادة نيمار على الرغم من رحيل اللاعب ضد إرادة النادي الكتالوني عام 2017.

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